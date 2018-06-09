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Восьмое чувство | Трейлеры
Анонс финала 3: музыкальный ролик New :: 09.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Восьмое чувство
Оригинальное название: Sense8
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О сериале "Восьмое чувство":
Фантастический сериал, снятый Ланой и Энди Вачовски, Томом Тыквером, Джеймсом Мактигом и Дэном Глассом (специалистом по спецэффектам в фильмах Вачовски).
Авторы сценария: Майкл Стражински и Вачовски.
История о группе людей со всех уголков мира, которые внезапно оказываются связаны в «кластер». Но вскоре их жизни оказываются под угрозой, потому что находятся люди, считающие их угрозой мировому порядку.
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