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Восьмое чувство | Трейлеры

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Анонс финала New :: 12.05.18 ссылка на ролик

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Название сериала: Восьмое чувство
Оригинальное название: Sense8
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Восьмое чувство":

Фантастический сериал, снятый Ланой и Энди Вачовски, Томом Тыквером, Джеймсом Мактигом и Дэном Глассом (специалистом по спецэффектам в фильмах Вачовски).

Авторы сценария: Майкл Стражински и Вачовски.

История о группе людей со всех уголков мира, которые внезапно оказываются связаны в «кластер». Но вскоре их жизни оказываются под угрозой, потому что находятся люди, считающие их угрозой мировому порядку.

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Восьмое чувство:

Восьмое чувство
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 10
трейлеры: 9

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