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Восьмое чувство | Трейлеры

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Благодарственное образение к фанатам New :: 09.08.17 ссылка на ролик

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Название сериала: Восьмое чувство
Оригинальное название: Sense8
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Восьмое чувство":

Фантастический сериал, снятый Ланой и Энди Вачовски, Томом Тыквером, Джеймсом Мактигом и Дэном Глассом (специалистом по спецэффектам в фильмах Вачовски).

Авторы сценария: Майкл Стражински и Вачовски.

История о группе людей со всех уголков мира, которые внезапно оказываются связаны в «кластер». Но вскоре их жизни оказываются под угрозой, потому что находятся люди, считающие их угрозой мировому порядку.

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Восьмое чувство:

Восьмое чувство
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 10
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Озарк: Рисковый бизнес

Сериал фундаментально отличается от «Тяжких» и «Фарго» в одной вещи: его главный герой максимально адекватен и спокоен. Бейтман играет одним глазами. Полутонами на лице. Он не закатывает истерик и не импульсивен

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