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Название сериала: Восьмое чувство

Оригинальное название: Sense8

О сериале "Восьмое чувство":

Фантастический сериал, снятый Ланой и Энди Вачовски, Томом Тыквером, Джеймсом Мактигом и Дэном Глассом (специалистом по спецэффектам в фильмах Вачовски).

Авторы сценария: Майкл Стражински и Вачовски.

История о группе людей со всех уголков мира, которые внезапно оказываются связаны. Они также обнаруживают в себе сверхчеловеческие способности. Но вскоре их жизни оказываются под угрозой, потому что находятся люди, считающие их угрозой мировому порядку.

Сериал стартует 5 июня 2015.