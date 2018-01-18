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Селфи | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
TV-ролик 2 New :: 18.01.18 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Селфи": 1 февраля 2018 года
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О фильме "Селфи":
Экранизация романа Сергея Минаева о писателе, у которого заводится двойник.
В ролях: Константин Хабенский, Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова. Режиссёр: Николай Хомерики.
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