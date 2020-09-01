|
Таинственный сад | Трейлеры
Трейлер New :: 01.09.20
Название фильма: Таинственный сад
Оригинальное название: Secret Garden
Прокат в России фильма "Таинственный сад": 1 сентября 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Фэнтэзи
О фильме "Таинственный сад":
Колин Фёрт и Джули Уолтерс в семейном фэнтэзи о сиротке, которая открывает для себя таинственный мир в саду своего строгого дяди.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Таинственный сад:
Довод: Нет судьбы
Билл и Тед: Старость и радость
Вратарь галактики: Космобольцы-добровольцы
Выбивая долги: Понты
Гренландия: Ненужное
» Трейлер
31 августа, понедельник
30 августа, воскресенье
Заокеанский прокат продолжает приоткрываться. По сравнению с прошлой неделей общее число функционирующих кинотеатров в стране выросло до 65% от доковидных показателей...
Отечественный прокат продолжает расти и шириться после начала массового открытия, отрастая в полтора раза за неделю...
29 августа, суббота
28 августа, пятница
|
|
|
|
|
«Довод», рецензия «Гренландия», отзыв «Вратарь галактики», отзыв «Билл и Тед», отзыв «Кто не спрятался», отзыв «Американский огурчик», отзыв «Агент Ева», отзыв «Проект Пауэр», отзыв «Мой создатель», отзыв «Неистовый», отзыв «Академия "Амбрелла"», 2 сезон, отзыв «Выбивая долги», отзыв «Палм-спрингс», отзыв «Ассистент звезды», отзыв