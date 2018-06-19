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Трейлер 2 New :: 19.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Поиск
Оригинальное название: Searching
Прокат в России фильма "Поиск": 27 сентября 2018 года
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О фильме "Поиск":
Триллер о поисках пропавшей дочери в интернете.
Продюсер: Тимур Бекмамбетов.
В главной роли: Джон Чо.
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