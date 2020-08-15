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Скуби-Ду! | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный отрывок New :: 15.08.20

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Все ролики фильма "Скуби-Ду!" (10, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Скуби-Ду!
Оригинальное название: Scoob!
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» Голливуд » Детское и семейное кино
О фильме "Скуби-Ду!":

Полнометражка по мотивам известного анимационного персонажа — говорящей собаки.

В оригинале роли озвучивали: Марк Уолберг, Зак Эфрон, Аманда Сейфрид, Джейсон Айзекс.

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Скуби-Ду!:

Скуби-Ду!
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 10

Рецензии и обзоры

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Мой создатель: Отец робота
Пока картинка повторяет сто раз показанное, герои вместо того, чтобы бытовой драмой давить на жалость, вызывают только раздражение

Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Герои стали менее самовлюблёнными, а сам сериал большую часть времени удачно лавирует между жанрами, но делает это достаточно бесцельно

Неистовый: Их жизни не важны
Героиня реально жалкая. Все её проблемы — не от хмыря на дороге, а от банальной неспособности делать своё дело, не перекладывая проблемы на других

Думай, как собака: По-собачьи
Авторы собрали пацана, собаку, родителей, миллиардера, но вместо того чтобы снять фильм про них, развезли всё это во что-то невнятное
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14 августа, пятница

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13 августа, четверг

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» Трейлер

12 августа, среда

Северный ветер new
постеров: 1, кадров: 1
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постеров: 1, кадров: 8
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11 августа, вторник

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