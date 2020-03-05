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Скуби-Ду! | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 05.03.20


Все ролики фильма "Скуби-Ду!" (3)

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Название фильма: Скуби-Ду!
Оригинальное название: Scoob!
Прокат в России фильма "Скуби-Ду!": 14 мая 2020 года
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О фильме "Скуби-Ду!":

Полнометражка по мотивам известного анимационного персонажа — говорящей собаки.

В оригинале роли озвучивали: Марк Уолберг, Зак Эфрон, Аманда Сейфрид, Джейсон Айзекс.

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Скуби-Ду!:

Скуби-Ду!
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Вперёд: Назад
Мультфильм в оригинальных чертах выглядит очень сыро, местами скучно и местами крипово, а в лучших местах совершенно не оригинален

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