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Скуби-Ду! | Трейлеры
Русский трейлер 2 New :: 05.03.20
Название фильма: Скуби-Ду!
Оригинальное название: Scoob!
Прокат в России фильма "Скуби-Ду!": 14 мая 2020 года
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О фильме "Скуби-Ду!":
Полнометражка по мотивам известного анимационного персонажа — говорящей собаки.
В оригинале роли озвучивали: Марк Уолберг, Зак Эфрон, Аманда Сейфрид, Джейсон Айзекс.
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