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Название фильма: Песчаный замок

Оригинальное название: Sand Castle

О фильме "Песчаный замок":

Американские военные прибывают в иракскую деревню, чтобы починить водоснабжение, но должны убеждать местных, что они им не враги.

В ролях: Николас Холт, Генри Кэвилл.

Режиссёр: Фернандо Коимбра.