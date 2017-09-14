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Салют-7 | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 14.09.17 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Салют-7": 5 октября 2017 года
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О фильме "Салют-7":
1985 год. Советские космонавты должны отправиться на космическую станцию «Салют-7», над которой потерян контроль.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова, Оксана Фандера.
Режиссёр: Клип Шипенко.
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