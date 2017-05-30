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Салют-7 | Трейлеры
Трейлер New :: 30.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Планы выпуска: 2017 год
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О фильме "Салют-7":
1985 год. Советские космонавты должны отправиться на космическую станцию «Салют-7», над которой потерялся контроль.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова, Оксана Фандера.
Режиссёр: Клип Шипенко.
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