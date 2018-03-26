|
Садко | Трейлеры
Трейлер New :: 26.03.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Садко": 24 мая 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
О фильме "Садко":
Отечественная анимация продолжает выпускать новые прочтения классических сказок. Роли озвучили: Мария Шалаева, Любовь Аксёнова, Михаил Ефремов, Екатерина Варнава.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Садко:
Дикие предки: Священный пластилин
Тебя здесь никогда не было: Мальчик по имени Джо
Тихоокеанский рубеж 2: Новая школота
Горе-творец: Люди сегодня очень странные
Лара Крофт: Плоско
Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил о двух значительных изменениях в регламенте работы фестиваля в этом году...
Как и ожидалось неделю назад, отечественный прокат, получив сразу два заокеанских широкопрокатника, поспешил этим воспользоваться...
Садко new
» Трейлер
Мстители: Война бесконечности, Avengers: Infinity War
Прокат в России: 3 мая 2018 года
25 марта, воскресенье
За океаном случилось чудо — на шестой неделе проката «Чёрная пантера» всё-таки лишилась жёлтой майки лидера...
24 марта, суббота
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
» Отрывок
23 марта, пятница
» Тизер
» Трейлер
Ты водишь!, Tag new
|
|
|
|
|
Оскар-2018, фото цермонии «Тихоокеанский рубеж», отзыв «Лара Крофт», рецензия «Дикие предки», рецензия «Тебя здесь никогда не было», отзыв «Конец ***го мира», отзыв «Немой», отзыв «Пассажир», рецензия «Аннигиляция», рецензия «Горе-творец», отзыв «Излом времени», отзыв «Мстители: Война бесконечности», кадры