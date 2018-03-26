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Садко | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 26.03.18 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Садко": 24 мая 2018 года
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» Анимация » Новая отечественная
О фильме "Садко":

Отечественная анимация продолжает выпускать новые прочтения классических сказок. Роли озвучили: Мария Шалаева, Любовь Аксёнова, Михаил Ефремов, Екатерина Варнава.

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Садко:

Садко
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 8
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Дикие предки: Священный пластилин

Лучшие персонажи, в традиции, начатой Громитом – не люди, но кабан, кролик и летающий уткозавр с отсутствующим взором; повсюду беззастенчивая игра слов, за которую даже не берутся отечественные переводчики

Тебя здесь никогда не было: Мальчик по имени Джо
Они прошли через мир, где все власть имущие – сообщество педофилов и убийц, но это ведь не отменяет того, что за окном действительно прекрасный день

Тихоокеанский рубеж 2: Новая школота
Оба «Рубежа» воспринимаются сильно по-разному. Из продолжения полностью выветрились дельторовская вычурность и балаганность

Горе-творец: Люди сегодня очень странные
Вся эта самобытная и неповторимая реальная история была лишь хлипким прикрытием для того, чтобы Франко мог покадрово переснять как можно большее число сцен «Комнаты», чтобы все поржали

Лара Крофт: Плоско
Нет духа приключения, как нет интриги или драйва. Запал нулевой, и нерв не нащупан. Его не искали
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