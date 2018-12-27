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Как я стал русским | Трейлеры
Трейлер New :: 27.12.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Как я стал русским
Оригинальное название: Russkim
Прокат в России фильма "Как я стал русским": 7 февраля 2019 года
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О фильме "Как я стал русским":
Виталий Хаев в русско-китайской романтической комедии о знакомстве с папой девушки.
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