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Русалка. Озеро мертвых | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 12.04.18 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Русалка. Озеро мертвых": 12 июля 2018 года
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О фильме "Русалка. Озеро мертвых":

Отечественный хоррор про любовный треугольник с участием русалки. Режиссёр: Святослав Подгаевский («Невеста»). Продюсер: Джаник Файзиев.

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Русалка. Озеро мертвых:

Русалка. Озеро мертвых
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Тихое место: Страна немых
Девочка с никак не желающим работать слуховым аппаратом оказывается и главным символом катастрофы в этой семье, и средоточием всех главных конфликтов получившейся в итоге драматургии

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По-прежнему сложно воспринимать это не как разводку, потому что тебе снова показывают две серии процедурала. Но ещё хуже, как обошлись с Вием

Я сражаюсь с великанами: Все умрут
Перед нами с одной стороны крепкий жанр, а с другой — настоящая взрослая (особенно для подросткового кино) драма

Жажда смерти: Защищатель
Авторы вновь отказываются признать ключевой момент: действия главного героя делают его психопатом

Другая сторона: Берлин-Берлин
Вместо шпионского моста — секретный тоннель, а так перед нами классика берлинского противостояния — двойники, шпиономания, проверки на полиграфе и всё дальше расходящиеся реальности
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