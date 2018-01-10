|
Рубеж | Трейлеры
о фильме: кадры: 11 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Музыкальный клип New :: 10.01.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Рубеж": 22 февраля 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
... » Фантастика
О фильме "Рубеж":
Павел Прилучный в военной драме про попаданца на Невский пятачок.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Рубеж:
Галерея: Золотой глобус 2018
Величайший шоумен: Ими созданный мир
Супер тёмные времена: Потёмки
Чёрное зеркало: Переселение душ
Новинки 2018: «Первому игроку приготовиться», «Хроники хищных городов», «Боевой ангел» и комиксы
Американское общество операторов объявило номинантов на свою ежегодную награду, которая в этом году будет вручаться в 31-й раз...
10 января в Москве на 82 году жизни скончался популярный артист театра, кино и эстрады Михаил Державин...
Актриса Катрин Денёв и ещё около 100 известных французских женщин осудили не утихающую в Голливуде кампанию #MeToo...
» Отрывок
» TV-ролик
Мир Юрского периода 2, Jurassic World: Fallen Kingdom
Прокат в России: 7 июня 2018 года
9 января, вторник
Объявлены номинанты на премию британской киноакадемии BAFTA. Лидером по числу номинаций стала фантастическая мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды»...
Джек Рейнор сыграет главную роль в драматическом сериале CBS «Странный ангел» по одноимённому роману Джорджа Пендла. Сценарий написал Марк Хейман...
Кинокомпания Sony предложила Вину Дизелю главную роль в фантастическом боевике «Кровавый выстрел» — экранизации комикса издательства Valiant...
|
|
|
|
|
Золотой глобус 2018, фоторепортаж 2018: фантастика и комиксы, анонс 2017: Лучшие фильмы, обзор «Движение вверх», рецензия Netflix: «Яркость», рецензия «Звёздные войны 8», рецензия «Чёрное зеркало», отзыв «Джуманджи 2: Зов джунглей», рецензия «Величайший шоумен», рецензия «Супер тёмные времена», отзыв