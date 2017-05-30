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Название фильма: Очень плохие девчонки

Оригинальное название: Rough Night

О фильме "Очень плохие девчонки":

Пять подружек случайно убивают стриптизёра во время ночного отрыва и решают отрываться дальше, раз уж нечего терять.

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Зои Кравитц, Кейт Маккинон.