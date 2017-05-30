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Очень плохие девчонки, Тяжёлая ночь / Тяжёлая ночь | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 6 | постеры: 5 | в ролях
Русский TV-ролик 2 New :: 30.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Очень плохие девчонки
Оригинальное название: Rough Night
Прокат в России фильма "Очень плохие девчонки": 15 июня 2017 года
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О фильме "Очень плохие девчонки":
Пять подружек случайно убивают стриптизёра во время ночного отрыва и решают отрываться дальше, раз уж нечего терять.
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Зои Кравитц, Кейт Маккинон.
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