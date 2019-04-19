Сегодня в Москве картиной «Видок: Император Парижа» с Венсаном Касселем открывается 41-й Московский международный кинофестиваль...

Если в четверг российский старт «Хеллбоя» показался слабым, то после поступления сведений о его заокеанском пятничном старте полмиллиона долларов за один...