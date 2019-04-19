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Рокетмен | Трейлеры

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О съёмках New :: 19.04.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Рокетмен
Оригинальное название: Rocketman
Прокат в России фильма "Рокетмен": 6 июня 2019 года
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О фильме "Рокетмен":

Биографический мюзикл об Элтоне Джоне.

В ролях: Терон Эджертон, Брайс Даллас Ховард, Джейми Белл, Ричард Мэдден.

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Рокетмен:

Рокетмен
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Миллиард: Михаил Пихаил

Как житейская драма это получается очень тупо, как криминальная комедия — совершенно вторично, как детектив про опального олигарха — весьма странно. То есть да, с масками получилось забавно, но в общем это и всё

Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы: А ты не найдёшь себе короля
По конец фильма даже спецэффекты перестают играть, а живые актёры вообще застывают в творческом ступоре

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