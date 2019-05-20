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Робо | Трейлеры
Трейлер New :: 20.05.19
Прокат в России фильма "Робо": 12 декабря 2019 года
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... » Фантастика
О фильме "Робо":
Сарик Андреасян снял детскую фантастику — что-то вроде заокеанского «Короткого замыкания».
В ролях: Владимир Вдовиченков, Мария Миронова, Константин Лавроненко.
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