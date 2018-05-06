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Робин Гуд: Начало | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 06.05.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Робин Гуд: Начало
Оригинальное название: Robin Hood
Прокат в России фильма "Робин Гуд: Начало": 20 сентября 2018 года
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» Голливуд » Приключения
        ... » Экранизации
О фильме "Робин Гуд: Начало":

Джейми Дорнан в новой экранизации истории Робина Гуда в стилистике «Кредо убийцы». Джейми Фокс в роли учителя юного принца воров.

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Робин Гуд: Начало:

Робин Гуд: Начало
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 7
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Собибор: Деды страдали

Хабенский ставит кино как пьесу: те же приёмы, те же паузы и темп, то же раскрытие персонажей, которое на самом деле не раскрытие, и то же чтение текста, которое больше в зал

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