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Неизбранные дороги | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 07.08.20


Все ролики фильма "Неизбранные дороги" (6)

 
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Название фильма: Неизбранные дороги
Оригинальное название: Roads Not Taken
Прокат в России фильма "Неизбранные дороги": 28 апреля 2020 года
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О фильме "Неизбранные дороги":

Хавьер Бардем, Элль Фэннинг, Сальма Хайек, Лора Линни в фестивальной мелодраме о воображаемом путешествии отца и дочери по альтернативным жизням отца.

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Неизбранные дороги:

Неизбранные дороги
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 6
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Неистовый: Их жизни не важны
Героиня реально жалкая. Все её проблемы — не от хмыря на дороге, а от банальной неспособности делать своё дело, не перекладывая проблемы на других

Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики»
Два главных кандидата на открытие кинотеатров «Мулан» и «Довод» в последний момент отложены до более полноценного старта кинопроката

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Первая корова: Во жили люди
Кино не то чтобы о дружбе, и не сказать, что о времени. Оно про атмосферу и настроение. Про детализированную, поразительно естественную среду

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»
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