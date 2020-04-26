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Неизбранные дороги | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Русский онлайн-трейлер New :: 26.04.20


Все ролики фильма "Неизбранные дороги" (5)

 
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Название фильма: Неизбранные дороги
Оригинальное название: Roads Not Taken
Прокат в России фильма "Неизбранные дороги": 28 апреля 2020 года
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О фильме "Неизбранные дороги":

Хавьер Бардем, Элль Фэннинг, Сальма Хайек, Лора Линни в фестивальной мелодраме о воображаемом путешествии отца и дочери по альтернативным жизням отца.

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Неизбранные дороги:

Неизбранные дороги
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 6
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

И повсюду тлеют пожары: Гори в аду, в аду гори
Крадущие друг у друга детей женщины, делающие аборты девочки, ненавидящие своих детей матери, ненавидящие своих жён мужья, ненавидящие своих родителей дети

Спутник: Фейсхаггер
Мы словно смотрим всю дорогу радиоспектакль по мотивам сценария, а когда наступает время посмотреть кино, то нас постигает разочарование

Разрабы: Увидим-поживём
История приводит к не самым оригинальным, но очень трендовым фантастическим вопросам, и Гарланд даёт на них самые оптимистичные ответы

Остров фантазий: Агент Пенья
Ладно бы фильм позиционировался бы честная антология, так нет же, он просто немотивированно скачет из жанра в жанр

Ритм-секция: Возьми себя в руки
Хмурое, флегматичное бульварное чтиво, где грустные люди оказываются в авантюрном сюжете, и по иронии в этом нет ничего увлекательного
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