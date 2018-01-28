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Ритуал | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 28.01.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Ритуал
Оригинальное название: Ritual
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» Европейское кино » Британское кино
О фильме "Ритуал":

Купленный «Нетфликсом» британский ужастик. Среди продюсеров: Энди Сёркис.

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Ритуал:

Ритуал
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Новинки февраля: «Короче», «50 оттенков свободы», «Охота на воров», «Чёрная пантера» и оскароносники

Февраль неоднократно показывал, что способен приносить деньги не хуже других, был бы фильм грамотно спозиционирован. Плюс лишний выходной. Потому не удивляйтесь, что в одну неделю тут может выйти и 10, и даже 12 релизов

Бэтмен: Готэм в газовом свете: Овсянка, сэр
Здесь почти все лица знакомые, мы знаем, на чьей они стороне и что ими движет, и когда ломают канон — это, само собой, интересно

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти: Прибежали
Подростки подрываются спасать товарищей, чтобы уплыть с ними в закат, но всё-то у них не получается

Скиф: Не брат ты мне
Кровавое, хмурое роуд-муви, где у героя сожгли родную хату, и теперь он идёт по лесам и пустыням попадая из одной передряги в другую

Приключения Паддингтона 2: Я, моя семья и все мои друзья
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