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Звонки | Трейлеры
Русский TV-ролик New :: 24.01.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Звонки
Оригинальное название: Rings
Прокат в России фильма "Звонки": 2 февраля 2017 года
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О фильме "Звонки":
Молодая девушка попадает под страшное проклятие, которое должно убить её через семь дней.
Среди продюсеров: Гильермо дель Торо.
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