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Рик и Морти
о сериале: рецензии: 3 | кадры: 22 | трейлеры: 14 | постеры | в ролях
Рецензия: Сезон 4: Альтернативное
Непонятно, что происходит между Ройландом и Хармоном, но на их совместном продукте это сказывается совсем не лучшим образом. Пока первый делает «Солнечные противоположности», а второй опускается на самое дно, ограничиваясь, судя по всему, случайной озвучкой, «Рик и Морти» поступают точно так же. Пусть третий сезон был очень неровным, но там среди проходных серий попадались подлинные бриллианты вроде серии про злого Морти, которые прочно входили в топ лучших во всём сериале в целом, то с новым сезоном получилось так, да не так. Вышедшая в декабре первая половина сезона по сути целиком состояла из проходняка с редкими вспышками просветления про жуконацизм или туалет Рика, и хотя сериал ушёл на затяжной перерыв на высокой ноте с петлями времени и оголтелым феминизмом, осталось гнетущее ощущение, что авторы забили на сериал болт. И вышедшие в эцсамом перерыве «Солнечные противоположности» только подтвердили это предположение.
С перерывом вообще непонятно, да, в первом сезоне такое тоже было, но куда короче, а тут целых четыре месяца, после которых пришлось выпускать специальный отдельный трейлер, в общем это уже была не вторая половина сезона, а такой самостоятельный сезон, отделённый от предыдущего, дабы все забыли о послетитровой сцене с Жопосранчиком.
И уж точно сезон 4.2, что бы там ни происходило в команде, был куда лучше декабрьских мудовых рыданий про Морти и дракона (дурацкая идея, Морти!), которая, да, по самопроговорке авторов, была всего лишь неудачной попыткой хайпануть на слившейся «Игре престолов». После реанимации из коронавирусного небытия в сериал вернулся и постмодернистический драйв, и самокритика, и патентованный цинизм. И даже семейный психологизм.
Но и тут было не без проблем. Серия про поезд так заигралась в «пятые стены», что превратила себя целиком в моно-шутку про стимуляцию потребления после коронакризиса. Серия про бак с кислотой (так и называется) — вообще в итоге это две разных серии, которые, будучи цинично сшиты вместе, только обесценивают друг друга. Но в остальном это именно что классические «Рик и Морти», которые находят свои арки и для Бет с Саммер, и даже для Джерри, а вотэтоповороты иногда доходят до лучших образчиков жанра, вроде драки Рика с Зевсом или королевы Саммер.
Ну и финал про клона Бет, конечно, всем хорош, потому что по сути перезапускает сериал, в котором мудак снова не Джерри (кому он нужен), а Рик, и шутки смешные, и цинизм циничный, и не возникает странных вопросов, зачем мы вообще всё это смотрим. Ну не ради же шуток про «Звёздные войны», правда? В общем, осталось понять, переживёт ли тандем авторов следующие два года в целости, и вообще, будет ли новый сезон. Но если он будет таким, как последние серии, то это по-прежнему будет крутое приключение.
Название сериала: Рик и Морти
Оригинальное название: Rick and Morty
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О сериале "Рик и Морти":
Анимационный сериал Дэна Хармона и Джастина Ройланда о приключениях гениального учёного-алкоголика и его семьи.
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Рик и Морти:
Рик и Морти: Сезон 4: Альтернативное
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