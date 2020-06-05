  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Рик и Морти

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Сезон 4: Альтернативное

Роман КОРНЕЕВ, 5 июня 2020
Рецензия

Непонятно, что происходит между Ройландом и Хармоном, но на их совместном продукте это сказывается совсем не лучшим образом. Пока первый делает «Солнечные противоположности», а второй опускается на самое дно, ограничиваясь, судя по всему, случайной озвучкой, «Рик и Морти» поступают точно так же. Пусть третий сезон был очень неровным, но там среди проходных серий попадались подлинные бриллианты вроде серии про злого Морти, которые прочно входили в топ лучших во всём сериале в целом, то с новым сезоном получилось так, да не так. Вышедшая в декабре первая половина сезона по сути целиком состояла из проходняка с редкими вспышками просветления про жуконацизм или туалет Рика, и хотя сериал ушёл на затяжной перерыв на высокой ноте с петлями времени и оголтелым феминизмом, осталось гнетущее ощущение, что авторы забили на сериал болт. И вышедшие в эцсамом перерыве «Солнечные противоположности» только подтвердили это предположение.

С перерывом вообще непонятно, да, в первом сезоне такое тоже было, но куда короче, а тут целых четыре месяца, после которых пришлось выпускать специальный отдельный трейлер, в общем это уже была не вторая половина сезона, а такой самостоятельный сезон, отделённый от предыдущего, дабы все забыли о послетитровой сцене с Жопосранчиком.

Рик и Морти

И уж точно сезон 4.2, что бы там ни происходило в команде, был куда лучше декабрьских мудовых рыданий про Морти и дракона (дурацкая идея, Морти!), которая, да, по самопроговорке авторов, была всего лишь неудачной попыткой хайпануть на слившейся «Игре престолов». После реанимации из коронавирусного небытия в сериал вернулся и постмодернистический драйв, и самокритика, и патентованный цинизм. И даже семейный психологизм.

Но и тут было не без проблем. Серия про поезд так заигралась в «пятые стены», что превратила себя целиком в моно-шутку про стимуляцию потребления после коронакризиса. Серия про бак с кислотой (так и называется) — вообще в итоге это две разных серии, которые, будучи цинично сшиты вместе, только обесценивают друг друга. Но в остальном это именно что классические «Рик и Морти», которые находят свои арки и для Бет с Саммер, и даже для Джерри, а вотэтоповороты иногда доходят до лучших образчиков жанра, вроде драки Рика с Зевсом или королевы Саммер.

Ну и финал про клона Бет, конечно, всем хорош, потому что по сути перезапускает сериал, в котором мудак снова не Джерри (кому он нужен), а Рик, и шутки смешные, и цинизм циничный, и не возникает странных вопросов, зачем мы вообще всё это смотрим. Ну не ради же шуток про «Звёздные войны», правда? В общем, осталось понять, переживёт ли тандем авторов следующие два года в целости, и вообще, будет ли новый сезон. Но если он будет таким, как последние серии, то это по-прежнему будет крутое приключение.

Рик и Морти


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Рик и Морти
Оригинальное название: Rick and Morty
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Анимация » Сериалы
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
» Сериалы » Комедийные
О сериале "Рик и Морти":

Анимационный сериал Дэна Хармона и Джастина Ройланда о приключениях гениального учёного-алкоголика и его семьи.

На главную | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Майор Гром: Чумной ДокторДоводКровавые машиныНеистовыйТоп Ган: МэверикДушаНа связиНе время умирать
Недавние громкие новинки:
Мир Дикого западаПлохие парни навсегдаСпутникБладшотОчень странные делаДжентльменыЛучше звоните СолуСоник в кино

Ролики в разделе "Сериалы":
Страна Лавкрафта Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
Защищая Джейкоба Русский трейлер
» Трейлер
Личная жизнь Русский трейлер
» Русский тизер
» Трейлер
Байки из Петли Промо-ролик
Космические силы Промо-ролик
И повсюду тлеют пожары О съёмках
Солнечные противоположности О съёмках
Игра престолов Год спустя. Вирусное видео
Космические силы Трейлер
Всё о сексе Ролик об озвучании
Светила Русский трейлер
  
Новые трейлеры:
Страна Лавкрафта Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
Защищая Джейкоба Русский трейлер
» Трейлер
Майор Гром: Чумной Доктор Трейлер
Личная жизнь Русский трейлер
» Русский тизер
» Трейлер
Байки из Петли Промо-ролик
Космические силы Промо-ролик
Ассистент звезды TV-ролик 3
» Британский трейлер
Неотразимый Британский трейлер
Артемис Фаул Промо-ролик
И повсюду тлеют пожары О съёмках
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 июнь июль август сентябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Рик и Морти:

Рик и Морти
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 22
трейлеры: 14

Рецензии и обзоры

Рик и Морти: Сезон 4: Альтернативное
Сезон поделили на две неравные части с четырьмя месяцами перерыва, но, к счастью, вторая половина оказалась куда лучше первой

Родина: 8 сезон: Штирлиц прошёл по коридору
Это же Кэрри, она им щас всем задаст, и это же Саул, он своих не сдаёт, а это вечно небритый Громов, он тащит барышню в bolshoy theatre

Космические силы: Ради мира во всём мире
Оставив в стороне комедию про придурков, авторы массированно шутят про науку, космос, военный космос, китайские спутники и неудачные запуски

Защищая Джейкоба: Батя разрулит
Сериал похож на «Ошибки прошлого» тем, что на самом деле распутывать загадку убийства здесь не хотят

Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
Дакота Джонсон играет идеального, не существующего в реальности продюсера, который думает только о благе автора и о качестве результата
Ещё рецензии

Обновления

4 июня, четверг
Трейлеры, кадры, постеры:

Страна Лавкрафта, Lovecraft Country new
постеров: 1, кадров: 1
» Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер

2 июня, вторник

Защищая Джейкоба, Defending Jacob new
постеров: 1, кадров: 10
» Русский трейлер
» Трейлер

31 мая, воскресенье

Майор Гром: Чумной Доктор new
постеров: 4, кадров: 1
» Трейлер

30 мая, суббота

Личная жизнь, Love Life new
постеров: 1, кадров: 10
» Русский трейлер
» Русский тизер
» Трейлер

Байки из Петли, Tales from the Loop
» Промо-ролик

Космические силы, Space Force
» Промо-ролик

29 мая, пятница

Ассистент звезды, High Note
» Британский трейлер
» TV-ролик 3
» О съёмках
» Отрывок 3
» TV-ролик 2
» TV-ролик

Неотразимый, Irresistible
» Британский трейлер
» О съёмках

28 мая, четверг

Артемис Фаул, Artemis Fowl
» Промо-ролик

И повсюду тлеют пожары, Little Fires Everywhere
» О съёмках

22 мая, пятница

Бессмертная гвардия, Old Guard new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

Довод, Tenet
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

Солнечные противоположности, Solar Opposites
» О съёмках

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Ассистент звезды», отзыв . «Рик и Морти», 4 сезон, отзыв . «Солнечные противоположности», отзыв . «Космические силы», отзыв . «Дoжить до утра», отзыв . «Капоне», отзыв . Сериал «Великая», отзыв . Сериал «Светила», отзыв . Сериал «Защищая Джейкоба», отзыв . «Кровавые машины», отзыв . «Тёмное наследие», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Бладшот", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " "
Новинки кино 2020: "Душа", "Довод", "Мулан", "Чудо-женщина 1984", "Вратарь галактики", "Тихое место 2", "Kingsman: Начало", "На связи", "Чёрная Вдова"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   