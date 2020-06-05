Рецензия: Сезон 4: Альтернативное

Роман КОРНЕЕВ , 5 июня 2020

Непонятно, что происходит между Ройландом и Хармоном, но на их совместном продукте это сказывается совсем не лучшим образом. Пока первый делает «Солнечные противоположности», а второй опускается на самое дно, ограничиваясь, судя по всему, случайной озвучкой, «Рик и Морти» поступают точно так же. Пусть третий сезон был очень неровным, но там среди проходных серий попадались подлинные бриллианты вроде серии про злого Морти, которые прочно входили в топ лучших во всём сериале в целом, то с новым сезоном получилось так, да не так. Вышедшая в декабре первая половина сезона по сути целиком состояла из проходняка с редкими вспышками просветления про жуконацизм или туалет Рика, и хотя сериал ушёл на затяжной перерыв на высокой ноте с петлями времени и оголтелым феминизмом, осталось гнетущее ощущение, что авторы забили на сериал болт. И вышедшие в эцсамом перерыве «Солнечные противоположности» только подтвердили это предположение.

С перерывом вообще непонятно, да, в первом сезоне такое тоже было, но куда короче, а тут целых четыре месяца, после которых пришлось выпускать специальный отдельный трейлер, в общем это уже была не вторая половина сезона, а такой самостоятельный сезон, отделённый от предыдущего, дабы все забыли о послетитровой сцене с Жопосранчиком.

И уж точно сезон 4.2, что бы там ни происходило в команде, был куда лучше декабрьских мудовых рыданий про Морти и дракона (дурацкая идея, Морти!), которая, да, по самопроговорке авторов, была всего лишь неудачной попыткой хайпануть на слившейся «Игре престолов». После реанимации из коронавирусного небытия в сериал вернулся и постмодернистический драйв, и самокритика, и патентованный цинизм. И даже семейный психологизм.

Но и тут было не без проблем. Серия про поезд так заигралась в «пятые стены», что превратила себя целиком в моно-шутку про стимуляцию потребления после коронакризиса. Серия про бак с кислотой (так и называется) — вообще в итоге это две разных серии, которые, будучи цинично сшиты вместе, только обесценивают друг друга. Но в остальном это именно что классические «Рик и Морти», которые находят свои арки и для Бет с Саммер, и даже для Джерри, а вотэтоповороты иногда доходят до лучших образчиков жанра, вроде драки Рика с Зевсом или королевы Саммер.

Ну и финал про клона Бет, конечно, всем хорош, потому что по сути перезапускает сериал, в котором мудак снова не Джерри (кому он нужен), а Рик, и шутки смешные, и цинизм циничный, и не возникает странных вопросов, зачем мы вообще всё это смотрим. Ну не ради же шуток про «Звёздные войны», правда? В общем, осталось понять, переживёт ли тандем авторов следующие два года в целости, и вообще, будет ли новый сезон. Но если он будет таким, как последние серии, то это по-прежнему будет крутое приключение.