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Ритм-секция | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 15.04.20


Все ролики фильма "Ритм-секция" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Ритм-секция
Оригинальное название: Rhythm Section
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» Голливуд » Боевики
О фильме "Ритм-секция":

Блэйк Лайвли в боевике о мести виновным в авиакатастрофе, которая унесла жизни семьи главной героини.

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Ритм-секция:

Ритм-секция
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 17
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Ритм-секция: Возьми себя в руки
Хмурое, флегматичное бульварное чтиво, где грустные люди оказываются в авантюрном сюжете, и по иронии в этом нет ничего увлекательного

Любовь. Свадьба. Повторить: Что мы наделали
Всех запирают в одном красивом итальянском доме в свадебный день наедине с шутками и конфликтами из нулевых

Байки из Петли: Мгновение назад
Сериал получился не только экранизацией картин Столенхага, но и ностальгической притчей о том, что всё это было мгновение назад

Бледная синяя точка: Притягательное
Специалист NASA Люси Кола ищет себя после завершения полёта, переживает за будущую миссию, попутно не выдерживая нервного напряжения и срываясь

Проксима: Бумажная солдатка
Героиня и её дочь с начала и до конца остаются слишком полупрозрачными призраками на фоне реальных декораций
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