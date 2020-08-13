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Кто не спрятался | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 13.08.20



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Название фильма: Кто не спрятался
Оригинальное название: Rental
Прокат в России фильма "Кто не спрятался": 8 октября 2020 года
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О фильме "Кто не спрятался":

Режиссёрский дебют Дэйва Франко. Две пары приезжают отдохнуть в арендный дом, но обнаруживают, что за ними следят.

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Кто не спрятался:

Кто не спрятался

Рецензии и обзоры

Мой создатель: Отец робота
Пока картинка повторяет сто раз показанное, герои вместо того, чтобы бытовой драмой давить на жалость, вызывают только раздражение

Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Герои стали менее самовлюблёнными, а сам сериал большую часть времени удачно лавирует между жанрами, но делает это достаточно бесцельно

Неистовый: Их жизни не важны
Героиня реально жалкая. Все её проблемы — не от хмыря на дороге, а от банальной неспособности делать своё дело, не перекладывая проблемы на других

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Два главных кандидата на открытие кинотеатров «Мулан» и «Довод» в последний момент отложены до более полноценного старта кинопроката

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики
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