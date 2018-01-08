Кинокасса России: «Движение вверх» побеждает в борьбе за новогодние деньги Если предновогодний укиенд был проигран главным отечественным тяжеловесом вчистую, то с наступлением 1 января «Россия 1» врубила свою пиар-машину на полную...

Бокс-офис США: «Астрал 4» борется с «Джуманджи 2» Хотя в целом за год американский прокат показал негативную динамику, к концу декабря он пришёл в разогретом состоянии...