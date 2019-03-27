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Код «Красный» | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 27.03.19 ссылка на ролик
Название фильма: Код «Красный»
Оригинальное название: Red Joan
Прокат в России фильма "Код «Красный»": 18 апреля 2019 года
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О фильме "Код «Красный»":
Джуди Денч в байопике русской шпионки, которая в юности помогала Советам украсть атомную бомбу.
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Код «Красный»:
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