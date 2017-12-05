20 фильмов претендуют на «Оскар» за визуальные эффекты Американская киноакадемия опубликовала предварительный список фильмов, среди которых позднее будут выбраны номинанты на премию «Оскар» в категории...

Фильмом открытия Берлинале впервые в истории станет мультфильм 68-й Берлинский кинофестиваль откроется мультфильмом Веса Андерсона «Собачий остров». Впервые в истории киносмотр откроет анимационная лента...

Квентин Тарантино может стать режиссёром нового «Звёздного пути» Квентин Тарантино поделился с Джей Джеем Абрамсом возникшим у него замыслом для нового полнометражного фильма франшизы «Звёздный путь»...