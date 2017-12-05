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За пропастью во ржи | Трейлеры
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Русский трейлер New :: 05.12.17 ссылка на ролик
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Название фильма: За пропастью во ржи
Оригинальное название: Rebel In The Rye
Прокат в России фильма "За пропастью во ржи": 7 декабря 2017 года
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О фильме "За пропастью во ржи":
Биографический фильм об американском писателе Джероме Сэлинджере, его становлении в профессии и отношениях с юной старлеткой Уной О'Нил, которая впоследствии ушла от него к Чарли Чаплину.
В ролях: Николас Холт, Зои Дойч, Кевин Спейси, Сара Полсон.
Автор сценария и режиссёр: Дэнни Стронг.
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