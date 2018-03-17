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Первому игроку приготовиться | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный ролик о съёмках New :: 17.03.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Первому игроку приготовиться
Оригинальное название: Ready Player One
Прокат в России фильма "Первому игроку приготовиться": 29 марта 2018 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экранизации
        ... » Экшн
О фильме "Первому игроку приготовиться":

Экранизация романа Эрнеста Клайна по его же сценарию.

Недалёкое будущее. Умирает создатель популярной ММО в виртуальной реальности, но после себя оставляет пасхалку, отыскав которую, можно стать новым хозяином игры.

В ролях: Тай Шеридан, Ти Джей Миллер, Бен Мендельсон, Саймон Пегг.

Режиссёр: Стивен Спилберг.

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Первому игроку приготовиться:

Первому игроку приготовиться
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 17

Рецензии и обзоры

Лара Крофт: Плоско

Нет духа приключения, как нет интриги или драйва. Запал нулевой, и нерв не нащупан. Его не искали. Все лишь отрабатывали гонорар, без трэша и дичи, без жанра и смысла, без феминизма и сексизма. Равнодушие хуже бездарности

Аннигиляция: Близкие контакты
Фильм становится гибридом несопоставимых элементов фантастики и хоррора, чередуя мутировавших аллигаторов и философские рассуждения

Я худею: Бодипозитив
Бортич, удивительно растолстевшей для этой роли, должно быть обидно. Текст ей писали на основе мемасов из пабликов на тему фитнеса

Пассажир: Следующая станция
Режиссёр знает, как поддержать интригу, сколь бы безумной она ни была, при этом уровень его сноровки повышается с каждым фильмом

Излом времени: Времяломка
Фильм с самого начала наступает буквально на все грабли «Земли будущего», как будто снимался теми же авторами
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