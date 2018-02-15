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Первому игроку приготовиться | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 9 | постеры | в ролях
Международный трейлер New :: 15.02.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Первому игроку приготовиться
Оригинальное название: Ready Player One
Прокат в России фильма "Первому игроку приготовиться": 29 марта 2018 года
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О фильме "Первому игроку приготовиться":
Экранизация романа Эрнеста Клайна по его же сценарию.
Недалёкое будущее. Умирает создатель популярной ММО в виртуальной реальности, но после себя оставляет пасхалку, отыскав которую, можно стать новым хозяином игры.
В ролях: Тай Шеридан, Ти Джей Миллер, Бен Мендельсон, Саймон Пегг.
Режиссёр: Стивен Спилберг.
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