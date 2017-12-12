  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Кинокадр в инстаграме: лучшие фото

Первому игроку приготовиться | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 12.12.17 ссылка на ролик


Все ролики фильма "Первому игроку приготовиться" (4, из них 2 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Первому игроку приготовиться
Оригинальное название: Ready Player One
Прокат в России фильма "Первому игроку приготовиться": 29 марта 2018 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экранизации
        ... » Экшн
О фильме "Первому игроку приготовиться":

Экранизация романа Эрнеста Клайна по его же сценарию.

Недалёкое будущее. Умирает создатель популярной ММО в виртуальной реальности, но после себя оставляет пасхалку, отыскав которую, можно стать новым хозяином игры.

В ролях: Тай Шеридан, Ти Джей Миллер, Бен Мендельсон, Саймон Пегг.

Режиссёр: Стивен Спилберг.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Первому игроку приготовитьсяЗвёздные войны: Последние джедаиБегущий в лабиринте: Лекарство от смертиМир Юрского периода 2Тихоокеанский рубеж 2Мстители: Война бесконечности. Часть 1Джуманджи 2: Зов джунглейИзлом времени
Недавние громкие новинки:
Секретные материалыЛига СправедливостиОчень странные делаУбийство в Восточном экспрессеТор 3: РагнарёкОхотник за разумомГеоштормБегущий по лезвию 2049

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фантастика":
Первому игроку приготовиться Русский трейлер
Алита: Боевой ангел Русский трейлер
Первому игроку приготовиться Трейлер
Звёздные войны: Последние джедаи О съёмках 4
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти Финальный русский трейлер
Форма воды Отрывок
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти Финальный трейлер
Алита: Боевой ангел Международный трейлер
» Трейлер
» Тизер трейлера
Мир Юрского периода 2 Русский трейлер
» Трейлер
» Тизер трейлера 3
» Дублированный ролик о съёмках
» Тизер трейлера 2
 
Новые трейлеры:
Первому игроку приготовиться Русский трейлер
Алита: Боевой ангел Русский трейлер
Первому игроку приготовиться Трейлер
Изменённый углерод Тизер
» Трейлер
Человек-паук: Через вселенные Русский трейлер
» Трейлер
Звёздные войны: Последние джедаи О съёмках 4
Восьмое чувство О съёмках: финал
Все деньги мира О съёмках
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти Финальный русский трейлер
Форма воды Отрывок
Смерть Сталина Промо-ролик
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти Финальный трейлер
Алита: Боевой ангел Международный трейлер
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 декабрь 2018 январь февраль март
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Первому игроку приготовиться:

Первому игроку приготовиться
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

5 одержимых режиссёров: Нолан, Финчер, Шьямалан, Рёфн и Соррентино

Есть режиссёры, у которых через всю фильмографию проходит какая-то одна тема. Возможно, даже ненамеренно. И потому творчество их во многом одинаковое, независимо от бюджетов и форматов

Счастливого дня смерти: Убей в себе стерву
Зная, что смерть здесь бессмысленна и лишь вернёт всё к исходной точке, создатели позволяют себе развлекаться

Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
Никакая клюква не спародирует русских лучше, чем сами русские. Почему в кадре нет Кащея Бессмертного и Бабы Яги? Почему герои не поют?

Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы
Царство нижесредних премьер прерывается лишь с началом новогодних релизов, сначала заокеанских, а затем и наших

Тайна Коко: Он слишком любил обнимашки
Старый и добрый Пиксар, каким мы знали его во времена «Валли» и «Рататуя». Очень сентиментальная история о любви, о выборе, о честности и следовании за мечтой
Ещё рецензии

Обновления
Сильвестр Сталлоне не будет снимать «Крид 2»
Хотя Сильвестр Сталлоне ранее сообщал, что собирается выступить режиссёром проекта MGM и Warner Bros...
Сет Роген сыграет легендарного телеведущего в фильме про убийство Кеннеди
Дэвид Гордон Грин поставит фильм «Новости» о работе новостной службы CBS во время убийства Джона Ф. Кеннеди...
HBO начал работу над вторым сезоном «Большой маленькой лжи»
Телеканал HBO начал работу над вторым сезоном популярного драматического сериала «Большая маленькая ложь». Сценарист первого сезона Дэвид Э...
Лорен Шмидт экранизирует «Ведьмака» для Netlix
Сценаристка Лорен Шмидт займётся адаптацией популярного цикла романов в жанре фэнтэзи «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского...
«Аннигиляция» Алекса Гарланда появится на Netflix через 17 дней после начала проката
У студии Paramount возникли проблемы с прокатом фильма Алекса Гарланда «Аннигиляция», снятым по роману Джеффа Вандермеера...
Трейлеры, кадры, постеры:

Первому игроку приготовиться
Первому игроку приготовиться, Ready Player One
Прокат в России: 29 марта 2018 года
» Русский трейлер
» Трейлер

11 декабря, понедельник

Новости кино:
Никита Михалков вновь избран председателем Союза кинематографистов
Никита Михалков переизбран на пост главы Союза кинематографистов России. Съезд Союза состоялся в московском Доме кино...
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
11 декабря в Лос-Анджелесе объявлены номинанты на «Золотой глобус» — премию Голливудской ассоциации иностранной прессы...
Вручены награды Европейской киноакадемии
В Берлине прошла торжественная церемония вручения наград Европейской киноакадемии, которую называют европейским «Оскаром»...
Кинокасса России: 7-10 декабря, «Коловрат» против «Дня смерти» и «Очень плохих мамочек»
Уикенд очередных безыдейно массовых стартов для отечественного проката завершился благополучно — благодаря умеренным двукратным падениям лидеров и относительно...
Трейлеры, кадры, постеры:

Лёд
постеров: 1, кадров: +9

Три биллборда на границе Эббинга, Миссури, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
постеров: +1

Алита: Боевой ангел, Alita: Battle Angel new
кадров: 2
» Русский трейлер
» Международный трейлер
» Трейлер
» Тизер трейлера

10 декабря, воскресенье
Бокс-офис США: 8-10 декабря, «Тайна Коко» и снова нет премьер
Вторую неделю подряд американский прокат остаётся без широких премьер, и эта невероятная ситуация не могла не сказаться на результате...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Счастливого дня смерти», рецензия . «Легенда о Коловрате», рецензия . 5 одержимых режиссёров, обзор . «Тайна Коко», рецензия . «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия . «Снеговик», рецензия . «Иностранец», рецензия . «Очень странные дела 2», отзыв . «Лига Справедливости», рецензия . «Тор 3: Рагнарёк», рецензия . «Город кошек», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Счастливого дня смерти", "Легенда о Коловрате", "Очень плохие мамочки 2", "Тайна Коко", "Жги!", "Иностранец", "Цепной пёс", "Коматозники"
Новинки кино 2017: "Звёздные войны: Последние джедаи", "Джуманджи 2: Зов джунглей", "Фердинанд", "Движение вверх", "Величайший шоумен", "Большая игра", "Скиф", "Форма воды", "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   