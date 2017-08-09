Дастину Хоффману исполнилось 80 лет 8 августа исполнилось 80 лет знаменитому американскому актёру, дважды лауреату премии «Оскар» Дастину Хоффману...

Оператор Джон Бэйли избран президентом Американской киноакадемии Новым президентом Американской киноакадемии 8 августа избран американский кинооператор Джон Бэйли. Об этом сообщается в пресс-релизе организации...