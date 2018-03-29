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Первому игроку приготовиться

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Царь-пасхалка

Роман КОРНЕЕВ, 29 марта 2018
Рецензия

Кажется, зрители давно уже поняли, что из попыток снять кино по мотивам видеоигр не может выйти ничего путнее «Ральфа», так что главной интенцией по поводу «Первому игроку приготовиться» было скорее недоумение, зачем Спилбергу это всё вообще надо. Поверить в то, что тайный Санта всего Голливуда на старости лет внезапно воспылал страстными чувствами к классическим аркадам или, боже упаси, современным ММОРПГ, было категорически невозможно, так что главной версией тут было осторожное предположение, что, мол, режиссёр увидел во всей это мульке с пасхалками что-то своё, ну не предполагать же, что дедушке просто захотелось денег.

Для начала, на таких фильмах не заработаешь, это ещё «Варкрафт» доказал, и если бы не Спилберг, вероятнее всего на подобный проект вообще не дали бы денег, потому что ровным счётом никакой новизны тут даже не планировалось. Немного «Трона», немного «Спиди-гонщика», немного (совсем немного) Трейсер, и очень-очень-очень много анонимных корейских гриндилок, точнее их заставок. Точнее жалких пародий на их заставки, потому что на полном серьёзе показывать аватарки главпарочки на большом экране за деньги в 2018 году стыдно было бы не только Спилбергу, но даже Бессону, а уж он то чувак явно бесстыжий.

Первому игроку приготовиться

Впрочем, большую часть фильма реджи не то что сценарий не открывал, такое ощущение что он и на площадке-то появлялся лишь изредка, да и то преимущественно спиной. Что-то там такое все собранные на площадку актёры что-то изображают, в меру умения подпевая многословному конферансу главгероя, плюс прыгают по экрану их конпутерные двойники, но всё это настолько плохо и без огонька, что даже не интересно ругаться. По сути, единственный живой персонаж на экране — гиковатый автор игры, в которую все играют, у него по крайней мере какие-то небанальные эмоции на лице, да и вообще он чисто возрастно ближе всего к Спилбергу, так что мастер явно на нём оттягивался посреди всей этой компьютерной галиматьи.

Впрочем, даже основная «гильдия» патентованных аутло и социофобов (на самом деле нет) всё-таки однажды попадает в поле зрения авторского фокуса зрения, когда вместо рассуждений о поп-культуре посреди дурацких квестов Спилберг явно даёт нам понять, что ему не интересно про видеоигры, ему интересно про «Сияние» и Кубрика, и вот тут в крошечной совершенно зарисовке трёхмерная, но бездушная картинка вдруг обретает и глубину, и живость, и своеобразный юморок. Впрочем, повторюсь, всё быстро заканчивается очередными трёхмерными зомби. А пасхалки, что пасхалки, пивные этикетки уже экранизировали, теперь вот и это.

Первому игроку приготовиться


 
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Название фильма: Первому игроку приготовиться
Оригинальное название: Ready Player One
Прокат в России фильма "Первому игроку приготовиться": 29 марта 2018 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экранизации
        ... » Экшн
О фильме "Первому игроку приготовиться":

Экранизация романа Эрнеста Клайна по его же сценарию.

Недалёкое будущее. Умирает создатель популярной ММО в виртуальной реальности, но после себя оставляет пасхалку, отыскав которую, можно стать новым хозяином игры.

В ролях: Тай Шеридан, Ти Джей Миллер, Бен Мендельсон, Саймон Пегг.

Режиссёр: Стивен Спилберг.

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Первому игроку приготовиться:

Первому игроку приготовиться
постеры фильма: 15
кадры из фильма: 32
трейлеры: 18

Рецензии и обзоры

Первому игроку приготовиться: Царь-пасхалка
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