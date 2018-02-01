Эмили Блант сыграет в вместе с Дуэйном Джонсоном в приключенческом фильме студии Disney «Круиз по джунглям»...

Режиссёр Николь Кассель, работавшая над драматическими сериалами «Американцы», «Лучше звоните Солу» и «Оставленные»...

Я сражаюсь с великанами , I Kill Giants

Том Хэнкс сыграет легендарного американского телеведущего Фреда Роджерса в биографической картине «Ты мой друг»...

Студия Lionsgate начала переговоры с Сэмом Раими, которому предложено режиссёрское кресло экранизации фэнтези-романов американского писателя Патрика Ротфусса «Хроника...

Немецкий режиссёр и сценарист Михаэль Ханеке в сотрудничестве с продюсерской компанией FremantleMedia’s UFA Fiction разработает драматический сериал-антиутопию «Книга...

Бен Кингсли, обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Ганди», сыграет вместе с Моникой Белуччи в шпионском триллере «Паук в паутине»...