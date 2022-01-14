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Воспитанные волками | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер, 2 сезон New :: 14.01.22
Название сериала: Воспитанные волками
Оригинальное название: Raised by Wolves
Планы выпуска: 2020 год
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О сериале "Воспитанные волками":
Ридли Скотт представляет снятый в стилистике «Чужого: Завет» фантастический сериал о двух андроидах, которые должны после тотальной войны возродить фракцию атеистов, вырастив их из эмбрионов на другой планете. Но что-то идёт не так, все дети кроме одного последовательно умирают, а на планету прилетает ковчег фракции солнцепоклонников. Сам Ридли Скотт стал режиссёром первых двух серий.
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