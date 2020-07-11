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Опасный элемент, Радиоактивная / Радиоактивная | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Американский трейлер New :: 11.07.20
Название фильма: Опасный элемент
Оригинальное название: Radioactive
Планы выпуска: 2020 год
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О фильме "Опасный элемент":
Розамунд Пайк в байопике Марии Склодовской-Кюри, польско-французской обладательнице двух Нобелевских премий по физике и химии за свои исследования радиоактивного распада. Соответственно она стала первой женщиной-обладательницей этой премии и первым учёным, кто получил сразу две.
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