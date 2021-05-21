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Тихое место 2 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 19 | постеры: 3 | в ролях
Дублированный ролик о съёмках New :: 21.05.21
Название фильма: Тихое место 2
Оригинальное название: Quiet Place: Part II
Прокат в России фильма "Тихое место 2": 3 июня 2021 года
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О фильме "Тихое место 2":
Режиссёр Джон Красинcки продолжает культовый хоррор «Тихое место». В главной роли всё так же Эмили Блант, только на этот раз ей помогают Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу.
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