  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #6: итоги Оскара 2021

Тихое место 2 | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Тизер финального трейлера New :: 06.05.21


Все ролики фильма "Тихое место 2" (13)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Тихое место 2
Оригинальное название: Quiet Place: Part II
Прокат в России фильма "Тихое место 2": 17 сентября 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Тихое место 2":

Режиссёр Джон Красинcки продолжает культовый хоррор «Тихое место». В главной роли всё так же Эмили Блант, только на этот раз ей помогают Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Тихое место 2Чёрная ВдоваФорсаж 9Пила: СпиральДевятаевГнев человеческийЛукаТелохранитель жены киллера
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаГодзилла против КонгаГнев человеческийЧернобыльЧудо-женщина 1984МуланДоводСпутник

Ролики в разделе "Ужас!":
Тихое место 2 Тизер финального трейлера
Пила: Спираль Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
» Русский трейлер 2
Женщина в окне Русский онлайн-трейлер
» Онлайн-трейлер
Нечестивые Отрывок
Пила: Спираль Трейлер 2
Нечестивые Русский трейлер
Ученик экзорциста Русский трейлер 2
» Дублированный отрывок
» Русский минутный трейлер
Нечестивые Трейлер
Ученик экзорциста Русский трейлер
  
Новые трейлеры:
Очень странные дела 4 сезон, тизер 2
Тихое место 2 Тизер финального трейлера
Локи TV-ролик
» Анонс
Восемь сотен Русский трейлер
Отец Превью
Круэлла TV-ролик 3
Чёрная Вдова Анонс четвёртой фазы
Те, кто желает мне смерти Отрывок
» О съёмках
Круэлла TV-ролик 2
Форсаж 9 Русский персонажный ролик
Чёрная Вдова Русский анонс четвёртой фазы
Пила: Спираль Отрывок 3
Рик и Морти Трейлер 2, сезон 5
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Тихое место 2:

Тихое место 2
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Девятаев: Угнать за 180 секунд
Реальность, она такая скучная, даже самая героическая, её же обязательно нужно приукрасить. И Бекмамбетов приукрашивает

Сопротивление: Помним, скорбим
Айзенберг с лицом около-тридцатилетнего играет молодого мима Марселя Марсо, пока авторы фильма пытаются понять, о чём оно будет

Гнев человеческий: Печень, лёгкие, селезёнка, сердце
Оригинал был логичнее, честнее, самобытнее, у него был небанальный мессадж и логичный финал

Галерея: Оскар-2021, фоторепортаж церемонии
25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар»

Иуда и чёрный мессия: Ангелы и свиньи
Персонажи получились не лубочными, каждый со своим нервом, с небанальной групповой динамикой и предсказуемой моралью в финале
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Очень странные дела
Очень странные дела, Stranger Things
» 4 сезон, тизер 2

Тихое место 2, Quiet Place: Part II
» Тизер финального трейлера

Локи, Loki
» TV-ролик
» Анонс

5 мая, среда

Восемь сотен, Eight Hundred new
постеров: 2, кадров: 3
» Русский трейлер

Отец, Father new
постеров: 2, кадров: 7
» Русский трейлер
» Превью
» Трейлер

Круэлла, Cruella
» TV-ролик 3
» TV-ролик 2
» Отрывок
» TV-ролик

4 мая, вторник

Чёрная Вдова, Black Widow
» Русский анонс четвёртой фазы
» Анонс четвёртой фазы
» Промо-ролик с русскими титрами
» Промо-ролик

Те, кто желает мне смерти, Those Who Wish Me Dead
» Отрывок
» О съёмках

Форсаж 9, Fast & Furious 9
» Русский персонажный ролик
» Русский промо-ролик
» Промо-ролик

3 мая, понедельник
Кинокасса России: «Девятаяв» проигрывает «Гневу человеческому» длинный уикенд
С упорством, достойным иного пременения, отечественный Минкульт продолжает подсовывать на майские очередную патриотическую нетленку...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Оскар 2021», фото + подкаст . «Гнев человеческий», рецензия . «Отец», отзыв . «Девятаев», отзыв . «Чернобыль», подкаст . «Ради всего человечества 2», отзыв . «Мортал комбат», отзыв . «Сопротивление», отзыв . «Майор Гром», подкаст . «Игрушка для взрослых», отзыв . «Дальний космос», отзыв . «Иуда и чёрный мессия», отзыв . «Поколение Вояджер», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Девятаев", "Сопротивление", "Прабабушка легкого поведения", "Гнев человеческий", "Зверокрекеры", "Чернобыль", "Ангел мести", "Пчелка Майя: Медовый движ"
Новинки кино 2021: "Форсаж 9", "Главный герой", "Пила: Спираль", "Круэлла", "Телохранитель жены киллера", "Лука", "Миньоны: Грювитация", "Чёрная Вдова", "Круиз по джунглям"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   