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Тихое место | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Финальный трейлер New :: 03.04.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Тихое место
Оригинальное название: Quiet Place
Прокат в России фильма "Тихое место": 12 апреля 2018 года
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
О фильме "Тихое место":

Эмили Блант и Джон Красински в триллере Джона Красински о том, как важно соблюдать тишину.

Продюсер: Майкл Бэй.

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Тихое место:

Тихое место
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Новинки апреля: «Гоголь. Вий», «Рэмпэйдж», «Тренер»

С некоторых пор апрель воспринимается как последняя попытка мединского кино перед началом длительного периода царствования голливудских летних блокбастеров оторвать свой кусок бокс-офисного пирога

Первому игроку приготовиться: Царь-пасхалка
Спилбергу не интересно про видеоигры, ему интересно про «Сияние» и Кубрика. А пасхалки, что пасхалки

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Содерберг снова мечется между жанровой историей и внутренним Майклом Муром, делая два фильма в одном

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Оба «Рубежа» воспринимаются сильно по-разному. Из продолжения полностью выветрились дельторовская вычурность и балаганность

Тебя здесь никогда не было: Мальчик по имени Джо
Они прошли через мир, где все власть имущие – сообщество педофилов и убийц, но это ведь не отменяет того, что за окном действительно прекрасный день
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Обновления
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Мстители: Война бесконечности, Avengers: Infinity War
Прокат в России: 3 мая 2018 года
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Тихое место, Quiet Place
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» Отрывок 2

2 апреля, понедельник

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31 марта испонилось 75 лет американскому актёру театра, кино и телевидения Кристоферу Уокену...
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