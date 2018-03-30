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Тихое место | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Русский ролик о съёмках 2 New :: 30.03.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Тихое место
Оригинальное название: Quiet Place
Прокат в России фильма "Тихое место": 12 апреля 2018 года
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
О фильме "Тихое место":

Эмили Блант и Джон Красински в триллере Джона Красински о том, как важно соблюдать тишину.

Продюсер: Майкл Бэй.

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Тихое место:

Тихое место
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Первому игроку приготовиться: Царь-пасхалка
Спилбергу не интересно про видеоигры, ему интересно про «Сияние» и Кубрика. А пасхалки, что пасхалки

Тихоокеанский рубеж 2: Новая школота
Оба «Рубежа» воспринимаются сильно по-разному. Из продолжения полностью выветрились дельторовская вычурность и балаганность

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Они прошли через мир, где все власть имущие – сообщество педофилов и убийц, но это ведь не отменяет того, что за окном действительно прекрасный день

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Лучшие персонажи, в традиции, начатой Громитом – не люди, но кабан, кролик и летающий уткозавр с отсутствующим взором

Горе-творец: Люди сегодня очень странные
Вся эта самобытная и неповторимая реальная история была лишь хлипким прикрытием для того, чтобы Франко мог покадрово переснять как можно большее число сцен «Комнаты», чтобы все поржали
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