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Тихое место | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 24.03.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Тихое место
Оригинальное название: Quiet Place
Прокат в России фильма "Тихое место": 12 апреля 2018 года
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
О фильме "Тихое место":

Эмили Блант и Джон Красински в триллере Джона Красински о том, как важно соблюдать тишину.

Продюсер: Майкл Бэй.

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Тихое место:

Тихое место
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

Тихоокеанский рубеж 2: Новая школота
Оба «Рубежа» воспринимаются сильно по-разному. Из продолжения полностью выветрились дельторовская вычурность и балаганность

Дикие предки: Священный пластилин
Лучшие персонажи, в традиции, начатой Громитом – не люди, но кабан, кролик и летающий уткозавр с отсутствующим взором

Горе-творец: Люди сегодня очень странные
Вся эта самобытная и неповторимая реальная история была лишь хлипким прикрытием для того, чтобы Франко мог покадрово переснять как можно большее число сцен «Комнаты», чтобы все поржали

Лара Крофт: Плоско
Нет духа приключения, как нет интриги или драйва. Запал нулевой, и нерв не нащупан. Его не искали

Аннигиляция: Близкие контакты
Фильм становится гибридом несопоставимых элементов фантастики и хоррора, чередуя мутировавших аллигаторов и философские рассуждения
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