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Тихое место | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Русский ролик о съёмках New :: 23.03.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Тихое место
Оригинальное название: Quiet Place
Прокат в России фильма "Тихое место": 12 апреля 2018 года
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О фильме "Тихое место":
Эмили Блант и Джон Красински в триллере Джона Красински о том, как важно соблюдать тишину.
Продюсер: Майкл Бэй.
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