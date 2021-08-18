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Кодекс киллера | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях | афиша, билеты
TV-ролик New :: 18.08.21
Название фильма: Кодекс киллера
Оригинальное название: Protege
Прокат в России фильма "Кодекс киллера": 9 сентября 2021 года
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О фильме "Кодекс киллера":
Мэгги Кью, Сэмьюэл Л. Джексон, Майкл Китон, Роберт Патрик в боевике о противостоянии киллеров.
Режиссёр: Мартин Кэмпбелл («Казино Рояль»).
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