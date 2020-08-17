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Проект Пауэр | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 5 | трейлеры: 5 | постеры: 3 | в ролях
Промо-ролик New :: 17.08.20
Название фильма: Проект Пауэр
Оригинальное название: Project Power
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» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Проект Пауэр":
Джейми Фокс, Джозеф Гордон-Левитт в комиксе «Нетфликс» о том, как на улицах Нового Орлеана появились таблетки, дающие потребителю пять минут случайной суперсилы.
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