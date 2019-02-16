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Частная война | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 16.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Частная война
Оригинальное название: Private War
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О фильме "Частная война":
Розамунд Пайк в байопике о военной корреспондентке Марви Колвин.
В других ролях: Джейми Дорнан, Стэнли Туччи, Том Холландер. Продюсер: Шарлиз Терон.
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