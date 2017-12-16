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Каникулы президента | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 16.12.17 ссылка на ролик

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О фильме "Каникулы президента":

Отечественные киноделы осмелились снять комедию про Путина. В ролях: Дмитрий Грачев, Гоша Куценко, Дмитрий Дибров.

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Каникулы президента:

Каникулы президента
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 8
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Звёздные войны 8: Последние джедаи: Порги и ситхи

Кино с дюжиной спойлеров, красивой красно-белой гаммой финала, парочкой драм в кадре и безумным количеством скуки посередине. В этом смысле восьмая часть наследует скорее «Изгою-один», нежели части седьмой

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