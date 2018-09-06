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Хищник | Трейлеры
Русский финальный трейлер New :: 06.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Хищник
Оригинальное название: Predator
Прокат в России фильма "Хищник": 13 сентября 2018 года
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О фильме "Хищник":
Томас Джейн, Оливия Манн в новой попытке оживить классический франчайз про расу космических Хищников.
Режиссёр: Шейн Блэк.
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